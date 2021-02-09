Hatay'da uzun balina heyecanı İki balina amatör balıkçılar tarafından görüntülendi

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 2 uzun balina amatör balıkçılar tarafından görüntülendi.

Arsuz ilçesinde Gökmeydan sahilinde bindikleri tekne ile denize açılan amatör balıkçılar, kıyıya yakın bölgede 2 adet cinsi uzun balina (Balaenoptera physalus) ile karşılaştılar. O anları cep telefonları ile kayda alan amatör balıkçılar heyecanı ve şaşkınlıkları konuşmalarına da yansıdı.

Sakin tavırları ile bir süre balıkçı teknelerine eşlik eden balinalar, yollarına devam ederek gözden kayboldular.

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