Hatay’da otomobilin çarptığı yaralı kardeş de hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kardeş de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, yolun karşısına geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobilin çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. İskenderun Devlet Hastansinde tedavi altına alınan Eren Altun'da gece 03.00 sıralarında yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.