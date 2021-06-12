Afrin'de PKK/PYD tarafından atılan füze hastaneye isabet etti: 6 ölü, 20 yaralı

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Hatay Valiliği, Afrin'e PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivil de yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, “Rejim tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//PYD terör örgütü unsurlarınca yapılan grad füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümüne isabet etmiştir. Hastanede tedavi görmekte olan 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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