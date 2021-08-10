Lütfü Savaş: “Boupendza için 2 ciddi kulüp var. Biri Avrupa, diğeri Orta Doğu’dan” Lütfü Savaş: “Hedefimiz ligi ilk 10’da bitirmek”

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza için 2 ciddi kulübün bulunduğunu söyledi. Bu kulüplerin birinin Avrupa, diğerinin ise Orta Doğu'dan olduğunu aktaran Savaş, şu an bir anlaşmanın bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve kulüp yöneticileri 20202021 sezonu öncesinde Merkez ilçe Antakya’da bulunan Gastronomi Evi’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Başarılı geçen sezonun ardından Hatayspor’dan ayrılan, yeni transfer edilen futbolcular hakkında ve tesisleşme konusunda bilgiler verilirken, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, şanssızlık yaşamadıkları takdirde ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi. Boupendza transferinin henüz netleşmediğini de belirten Başkan Savaş, bir stoper transferi yapacaklarını dile getirdi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, en az geçen sezon gibi başarılı olmak istediklerinin altını çizerek, “İlk maçtan itibaren galibiyetle başlayıp, en az geçen seneki gibi başarılı olmak istiyoruz. Tabi ki bizim hedefimiz ilk 10’a girmek. Daha ilerisi olursa mutlu olacağız. Geçen sene de hedefimiz ilk 10’a girmek dediğimde birileri gülmüştü ama biz altıncı olduk. Bu sene de takımımız ilk 10’a girecek güçtedir. Büyük şanssızlıklar yaşamazsak takımımız iyi bir yerde bitirir. Avrupa’da olursa ne mutlu der gitmek isteriz” dedi.



"Boupendza için görüşmeler devam ediyor"

Süper Lig’in gol kralı Boupendza ile ilgilenen iki ciddi kulüp olduğunu aktaran Başkan Savaş “Boupendza konusunda şu anda net bir gelişme yok. Görüştüğümüz kulüpler var ama bir tanesinde daha ileriye gittik. Olur olmaz bilmiyorum, ama bizim futbolcumuz değerli. Değerinin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var, biri Avrupa’dan biri Orta Doğu’dan. Görüşmeler devam ediyor, olup olmayacağı net değil. Bizim istediğimiz 8 milyona yakın bir rakam” cümlelerine yer verdi.

Başkan Savaş, amaçlarının Hatay’da sporu ve spora gönül vermiş insanları kalkındırmak olduğunu hatırlatarak, “İki gün önce Gaziantep ile maç yaptık, baktığınız zaman onların maliyeti bizim iki katımız. Her şey para ile ölçülmüyor, demek ki ahenkli bir takım kurmuşuz. Yeni bir heyecanla cumartesi günü başlayacak. Giden, kalan, yeni transferlerimiz oldu. Biz geçen seneki gibi başarılı olmak için takım kurduk. Günahı sevabı ile başımızın tacı olacak bir takım. Takımımızı diğer amatör branşlara şemsiye olacak şekilde, şimdilik dört tane takımımızı, Hatayspor’un branşları olacak, bünyemize aldık ve bu artarak devam edecek. Amacımız Hatay’da sporu ve spora gönül vermiş insanları kalkındırmak, sevindirmek ve Hatay halkının gülümsemesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Cumartesi günü Hatay Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde ilçelerden otobüslerin kalkacağını ifade eden Başkan Savaş, Erzin’den itibaren stadyuma kadar toplu taşımaya destek vereceklerini sözlerine ekledi.



"2 yıl önce Fenerbahçe’de oynayan Alman bir futbolcuyu transfer edeceğiz"

Daha önce Fenerbahçe’de oynayan bir stoperi transfer edeceklerini belirten Başkan Savaş, “2 yıl önce Fenerbahçe’de oynayan Alman bir futbolcu, sol stoper, yıllarca Bundesliga’da oynamış ve sağda ise Fatih Kurucuk oynayabilecek. Çapraz bağlarında esneme oldu ama Galatasaray maçına yetişebilecek. Sackey’in sakatlığı var ama yetişebilecek gibi. Burak da var, bir de alt yapıdan oyuncumuz var” dedi.

Daha sonra Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve beraberindeki yöneticiler basın mensuplarına Hatay Stadyumu’nu gezdirerek bilgiler verdiler.

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