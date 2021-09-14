Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

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