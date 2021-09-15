Şehit Astsubay Hakan Karataş anısına kütüphane açıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Gökdere Şehit Astsubay Hakan Karataş İlkokulu'nda, şehidin adına kütüphane oluşturularak açılışı gerçekleştirildi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Parkında düzenlenen törenin ardından Gökdere Şehit Astsubay Hakan Karataş İlkokulu'nda tören düzenlendi. Okul bahçesindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

Kur’an tilavetinin ardından Şehit Astsubay Hakan Karataş’ın eşi Gülşah Karataş yaptığı konuşmada, “Bugün burada şehit eşim Hakan Karataş adına kütüphanenin açılışı için bulunmaktayız. Eşim Hakan Karataş son derece Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayranı, vatanına ve bayrağına aşık, ailesi için her türlü fedakarlığı yapan bir askerdi. Onunla her zaman gurur duymaktayım. Kısmet böyleymiş yapacak bir şey yok” ifadesini kullandı.

Okulun 4. sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldin" diyerek çiçek verdi. Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Kütüphanede Şehit Astsubay Hakan Karataş’ın giysileri, kullandığı malzemeler ile şahsi eşyaları da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.