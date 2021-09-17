Hatay’da silah kaçakçılığı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan 7 adet tabanca ve tabancalara ait 8 adet şarjör ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla temin edilen tabancaların Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan askeri yasak bölge içerisinden traktörün römorkuna gizlenmiş vaziyette taşınacağı bilgisi alındı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler ile birlikte uyuşturucu madde arama köpeği Ferman ve bomba/mühimmat arama köpeği Süngü ile yapılan traktör ve römork aramasında 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında tabanca olmak üzere toplam 7 adet tabanca ile tabancalara ait 8 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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