Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan ve araç yoğunluğunun çok olduğu yolun bozuk olmasından kaynaklı motosiklet kayarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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