Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde pelikanların ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel bir şölen oluşturdu.

pelikanların ve turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Samandağ ilçesi Milleyha sulak alanının semaları kuşların dansına sahne oldu. Gökyüzünde toplanan yüzlerce pelikan ve turnayı görenler merakla izledi.

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