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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeli ve Türk vatandaşlar kardeşlik için pedal çevirdi

İHA

Suriyeli ve Türk vatandaşlar kardeşlik için pedal çevirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriyeli ve Türk vatandaşlar, “Kardeşlik için Pedal Çevir” etkinliğine katıldı.
Göç idaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve Türk Kızılay işbirliği ile hayata geçirilen, Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında, Samandağ Arsuz bisiklet yolunda, “Kardeşlik için Pedal Çevir” etkinliği düzenledi, Etkinliğe Profesyonel bisikletçiler, Suriyeli ve Türk vatandaşlar, Kızılay ve Göç idaresi yetkilileri bisikletleri ile pedal çevirdi.
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Etkinliğe 200’ün üzerinde bisiklet katıldı, “Kardeşlik için pedalla etkinliğindeyiz Göç idaresi Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız projelerden bir tanesi Hatay Valiliğimizde sağ olsun etkinliğimizi himayeleri altına aldılar. Çeşitli bisiklet kulüplerimizden katılımcılarımız var göçmen kardeşlerimiz ve kendi vatandaşlarımız buradalar. Bende Kızılay adına bugün burada böyle bir etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum. 200’ün üzerinde bisiklet katıldı, 5 km’lik parkurumuzu birlikte tamamladık. Birlikte spor yaptık göçmen kardeşlerimizle spor için uyum içinde çalıştık birlikte pedal çevirdik” şeklinde konuştu.
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da yaptığı açıklamada, Gençlere ve her yaştan insana ulaşmayı hedeflediklerini ifadelerini kullandı.

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