Hatay’da çiftçilere traktör kazaları anlatıldı 2020'de traktör ve tarım araçları 1700 kazaya karıştı

Hatay’da tarım araçları ile meydana gelen trafik kazaları ve alınması gereken önlemler ile ilgili çiftçilere yönelik seminer düzenlendi.

Antakya Ziraat Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Antakya Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği seminere Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Kızılkaya, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ile çiftçiler katıldı.

Hatay’da tarım araçlarının kazaya karış oranının yüksek olduğu belirten Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Kızılkaya, 2020 yılında traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaları toplamda 1700 olduğunu ifade etti.

Bu kazalar sonucunda 32 sürücünün vefat ettiği ve 1560 sürücünün de yaralandığını belirten Kızılkaya, “İller arası kaza sıralamasında Hatay 19. sırada yer alıyor. Kazaların meydana geldiği yol bakımından köy yollarında meydana gelen kazaların yüzde 64’ü oluşturduğu, 257 kaza ile de il yolları takip etmektedir. Kazaların oluş şekillerine göre baktığımızda yoldan çıkma kaza oranlarının da yüzde 38 olduğu görülüyor. Bu kazaların oluş sebeplerinin başında sürücüler dikkatsizliği ve tedbirsiz davranması geliyor" dedi.

Konuşmaların ardından tarım araçlarının ve ekipmanları ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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