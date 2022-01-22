Hatayspor, Selimcan Temel'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig takımı İnegölspor’da forma giyen Selimcan Temel ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren Hatayspor, devre arası transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Genç yetenekleri kadrosuna katan bordobeyazlı ekip, İnegölspor’da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Selimcan Temel’i renklerine bağladı. İnegölspor alt yapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusu ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “son olarak İnegölspor forması giyen ön libero Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Selimcan Temel’in takımla birlikte çalışmalara başladığı da bildirildi.

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