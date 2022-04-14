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Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva 500 yıllık bir gelenek olan küncülü helva üç kuşaktır aynı aile tarafından yapılıyor

İHA

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva 500 yıllık bir gelenek olan küncülü helva üç kuşaktır aynı aile tarafından yapılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından (UNESCO) Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen ve yöresel lezzetleri ile öne çıkan Hatay’da, sadece Ramazan ayında yapılan küncülü helvası ile adeta damak çatlatıyor.
Tahin, şeker, çöven otu ve Hatay’da küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama 4 saat pişmesinin ardından üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Hatay'da yaklaşık bir asırdır tek bir aile tarafından imalatı yapılan küncülü helva, bu ramazanda da iftar sonrası kahve veya soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor. Ramazan Ayı ile tezgahlardaki yerini alan Antakya'nın önemli lezzetlerinden küncülü helvayı yapan Fansa ailesi, kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.
Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Biz burada her Ramazan Ayında küncülü helva yapıyoruz. Bu yaklaşık 400500 yıllık bir tatlı. Babasından ustamıza, ondanda babama, babamdan da bize kaldı, bizde çocuklara bırakacağız, devamı da gelecek inşallah. Biz yaklaşık üçüncü kuşağız, bu işin sırrı aslında çöven kökü. Şu an lokumda, helva köpüğünde ve daha birçok yerde kullanılıyor. Çöven kökünün faydaları aslında yeni yeni keşfedildi. Mideye, bağırsaklara ve hazımsızlığa çok iyi geliyormuş. İçerisine çöven kökü, şeker, susam ve tahin karışımı ile 4 saat pişiyor ve daha sonra kazana dökerek yavaş yavaş servis ediyoruz” dedi.
Yurt dışından ve şehir dışından ilginin yoğun olduğunu belirten Fansa, “Satışlar son iki seneye göre çok rağbet görüyor. Çünkü bu sadece Ramazan Aylarında yapılıyor. Bu işte ticaret gütmüyoruz, daha çok geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. O yüzden baya rağbet var. Özellikle yurt dışından, şehir dışından baya bir istek var. Onlara yetiştiremiyoruz, elimizden geldiğince hafta bir kargo yapıp gönderiyoruz. Geçen sene fiyatlarımız 40 liraydı. Ama tabi susam ve şeker bu kadar pahalı değildi. Şekerin ve susamın fiyatları çok yükseldi ama biz herkes yiyebilsin diye iki kat yapmayalım dedik. Normalde 80 lira olması lazım ama biz kilosunu 60 liradan satıyoruz. Çünkü bizde 16 kişi çalışıyoruz” dedi.
Küncülü helva için gelen müşterilerden Oya Güzeloğlu ise küncülü helvayı herkese tavsiye ettiğini belirterek “küncülü helva çok güzel kıtır kıtır, her yıl alıp yiyoruz. Ramazan Ayı’nda iftar sonrasında kahvenin yanında çok güzel oluyor. Bu küncülü helvayı başka yerde bulamazsınız zaten. Hatay’da çok güzel lezzetler de var ama bunun tadı çok farklı. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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