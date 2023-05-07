Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, 41 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz de depremin ardından esnafın çoğunun istemeyerek kentten ayrıldığını söyledi. Gündüz, "İnşallah çarşımızın tekrar hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürekli gelip, isteklerimizi dinliyorlar. İş yerlerinin önünden enkazlar kaldırılıyor. Enkazlar kalktıkça dükkanlar temizlenip iş yerleri açılıyor. Artık çarşımız hareketlenmeye başladı. İnşallah eskisinden daha iyi hale geleceğiz. Memleketimiz çok güzel bir yer. Her kazmayı vurduğunuz yerden tarih çıkar. Hataylı kardeşlerimiz lütfen artık dönsünler. Eski halimize geri gelelim. Onlar geldikçe çarşı ayağa kalkar, esnafımız canlanır. Şu anda yine dışarıdaki insanların destekleri için insanlarımız gelmeye devam ediyor" diye konuştu.