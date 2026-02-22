Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Hatay merkezli 8 ilde rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama

        Giriş: 22.02.2026 - 02:14
        8 ilde rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama
        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 44 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre, operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, silahlara mühimmat, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

        ALIŞVERİŞİ YÜZ YÜZE VE ELDEN GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinde ve ele geçirilen dijital materyallerde, internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden gümrük memurlarının isimleri kullanarak rüşvet pazarlığının yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarını artırdıkları ve toplanan paraların bir havuzda biriktirerek memurlar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkan 44 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

