        Haberler Gündem Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına müdahale başladı

        Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına müdahale başladı

        Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ediyor; alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:26
        Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına itfaiye ve orman bölge ekiplerinin müdahalesi başladı.

        Yangın, Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekipler kısa sürede yangına karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

        #Hatay
        #belen yangın
        #haberler
