Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına müdahale başladı
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale ediyor; alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Giriş: 29.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:26
Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına itfaiye ve orman bölge ekiplerinin müdahalesi başladı.
Yangın, Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekipler kısa sürede yangına karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
