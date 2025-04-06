Hatayspor: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüp'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 2 maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. 2 maçtır kaybeden Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Hatayspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.