Hatice Şendil'in rötarlı yaş günü kutlaması
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, 2 Ağustos'ta girdiği 41'inci yaş gününü 10 gün gecikmeli olarak kutladı
Giriş: 12.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:28
1
2015'te Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, 10 gün önce 41 yaşına girdi.
2
Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle kutladı.
3
Hatice Şendil, tercih ettiği beyaz elbisesiyle ve yakınlarıyla birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak; "2 Ağustos'tan itibaren" notunu düştü.