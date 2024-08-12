Hatice Şendil'in rötarlı yaş günü kutlaması

Burak Sağyaşar ise eşiyle olduğu bir fotoğrafı paylaşarak; "Canım sevgilim, biriciğim, Can'ımın annesi, hayatımın en büyük şansı... İyi ki sen. Gününde paylaşamadık ama 2 Ağustos bize dünyanın en güzel günü" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram