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        Haberler Magazin Hatice Şendil'in rötarlı yaş günü kutlaması - Magazin haberleri

        Hatice Şendil'in rötarlı yaş günü kutlaması

        Ünlü oyuncu Hatice Şendil, 2 Ağustos'ta girdiği 41'inci yaş gününü 10 gün gecikmeli olarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:28
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        2015'te Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, 10 gün önce 41 yaşına girdi.

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        Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle kutladı.

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        Hatice Şendil, tercih ettiği beyaz elbisesiyle ve yakınlarıyla birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak; "2 Ağustos'tan itibaren" notunu düştü.

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        Burak Sağyaşar ise eşiyle olduğu bir fotoğrafı paylaşarak; "Canım sevgilim, biriciğim, Can'ımın annesi, hayatımın en büyük şansı... İyi ki sen. Gününde paylaşamadık ama 2 Ağustos bize dünyanın en güzel günü" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #hatice şendil
        #burak sağyaşar
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