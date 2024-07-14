Hatice Şendil'in tatil keyfi
Yazın keyfini çıkaran Hatice Şendil, objektif karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor
Giriş: 14.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:29
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Yaz sezonunun açılmasıyla beraber soluğu tatil beldesinde alan isimlerden biri de Hatice Şendil.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Hatice Şendil, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Bu kez beyaz mayosunun üzerine aynı renkte bir pareo giyen Hatice Şendil, objektif karşısında poz verdi.