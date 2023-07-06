Hatice Şendil iskelede düştü

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sağyaşar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Sağyaşar ve ailesi, soluğu Bodrum'da aldı.