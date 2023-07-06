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        Hatice Şendil iskelede düştü

        Eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Hatice Şendil, Gündoğan'da konakladıkları otelin iskelesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Denizden çıkan ve oğlunu havluyla kurulamak isteyen Şendil, iskelede ayağı ıslakken kayarak yere düştü

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 08:36
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sağyaşar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Sağyaşar ve ailesi, soluğu Bodrum'da aldı.

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        Ünlü çift, oğullarıyla birlikte Gündoğan'da konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

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        Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil ile ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi.

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        Ailece keyifli vakit geçiren Sağyaşar ile Şendil, bir ara sıcaktan bunalınca kendilerini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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        Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirdi.

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        İskelede ayağı ıslakken kayarak yere düşen Hatice Şendil'in o anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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