Hatice ve Fehime Sultan yalıları hazineye devredildi 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları, hazineye devredildi. İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu öğle saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de bulunan yalılar hakkında karar verdi.

Komisyon toplantısının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Can Akın Çağlar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” dedi.

Beşiktaş ve Ortaköy’de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan Yalıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinden alınarak hazineye devredildi. İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ Toplantısındaki karar sonucu İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ülkü Şakalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğun Subaşı’nın da olduğu heyet komisyon kararının 8/1 oylama ile hazineye devredildiğini belirtti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Burası otel yapılmak adına yapılan sözleşmede sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde kimi zamanda Sayıştay’ın raporlarına girecek kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma kurulları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uyarılmasına kadar mahkemenin tespitlerine kadar buradaki eksiklikler tarafımıza bildirilmiş. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki eksiklikleri ilgililere ifade etmek üzere sözleşmemizin yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin iptali, mülkün tarafımıza devredilmesi ile ilgili bir süreç başlattık” dedi.

“BUGÜNKÜ KARARLA KAMU HAZİNESİNE TESCİLİ AMAÇLANMIŞTIR"

Can Akın Çağlar, “Bugün yapılan toplantıda 2014 yılında kurulan sadece 6 aylık bu kurul yeniden canlandırılarak 1950 yılında burası kamu hazinesi, kamu maliyesine denilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

İBB Heyeti, yalıların hukuksuz bir şekilde hazineye devredildiğini belirterek, yargı mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: KANUNLARIN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE UYGULANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları" hakkında kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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