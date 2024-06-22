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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | 22 Haziran Cumartesi hava durumu, hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz bölgesi ile Muğla ve Gaziantep'te sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 07:04 Güncelleme: 22.06.2024 - 07:04
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        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Gaziantep ile Muğla'nın doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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        MARMARA VE EGE'DE DE RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

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        ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 31, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

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