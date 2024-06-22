hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Gaziantep ile Muğla'nın doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. REKLAM