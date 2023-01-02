Meteoroloji'den iyi haber! İşte hava durumu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri: Meteoroloji'den iyi haber! - Güncel İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den iyi haber! İşte hava durumu!

Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri: Meteoroloji'den iyi haber! - Güncel İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFİF RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

ANKARA: 9, Az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Az bulutlu.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 15, Az bulutlu.

EDİRNE: 9, Az bulutlu.

MUĞLA: 17, Az bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 20, Az bulutlu.

MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 7, Az bulutlu.

KAYSERİ: 8, Az bulutlu.

KONYA: 10, Az bulutlu.

BOLU: 10, Az bulutlu.

KASTAMONU: 6, Az bulutlu.

SİNOP: 15, Az bulutlu.

SAMSUN: 15, Az bulutlu.

TRABZON: 14, Az bulutlu.

AĞRI: 8, Az bulutlu.

ERZURUM: 5, Az bulutlu.

MALATYA: 8, Az bulutlu.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 13, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Kadıköy sahilde yanan 6 tekne kullanılamaz hale geldi
SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 2 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli, AFAD son depremler listesi
GÜNDEM Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli...
İstanbul’da yoğun sis
GÜNDEM İstanbul’da yoğun sis
Bursa'da sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
GÜNDEM Sosyal medya fenomeni ile 14 kişi mantardan ...
Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği
GÜNDEM Galata Kulesi yakınında şüpheli çanta paniği
Bebek'te lüks tekne battı
GÜNDEM Bebek'te lüks tekne battı
AÇIKLANIYOR! KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı:
GÜNDEM Gözler KPSS 2022/2 tercihlerinde!
İzmir'de süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
GÜNDEM Süt ısıtırken çıkan yangında öldü
İzmir'de traktör devrildi, sürücü öldü
GÜNDEM İzmir'de traktör kazası: 1 ölü
Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? 2023 Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi şehre, nereye çıktı?
GÜNDEM İşte büyük ikramiyenin gittiği şehir...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.