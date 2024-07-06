Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK EGE VE AKDENİZ'DE ARTIYOR
Hava sıcaklığının Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 30, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 35, Az bulutlu
KOCAELİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 31, Az bulutlu açık
EDİRNE: 32, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 30, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 35, Az bulutlu
ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 39, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 31, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile akşam saatlerinde genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 35, Parçalı bulutlu
VAN: 30, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık