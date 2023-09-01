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        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurdun iç batı kesiminde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların başlama saatinin 13.00, sona ermesi beklenen saatin ise 21.00 olduğu belirtildi. Metrekareye 50 kg yağış düşeceğine dikkat çekilirken 8 kent için uyarıda bulunuldu. Öte yandan AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:50
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        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
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        Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; "İç batı bölgelerde cumartesi günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

        AKOM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

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        "SAĞANAK GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR"

        Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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