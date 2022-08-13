Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

ANİ SU BASKINI VE SELE DİKKAT

AA'da yer alan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA ŞİDDETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 32, Az bulutlu.

KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 34, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 36, Az bulutlu.

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 31, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KARS: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.