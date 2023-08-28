Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün sıcaklıkların iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ise iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Sabah saatlerinde yağmurlu, sonra az bulutlu açık.

BURSA: 32, Az bulutlu açık.

A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 32, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

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MERSİN: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 30, Az bulutlu.

KASTAMONU: 30, Az bulutlu.

SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.