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Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarına dikkat! Hem fırtına hem sağanak! İstanbul, Antalya, Isparta hava durumu
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarına dikkat! Hem fırtına hem sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın yurdun batısında; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da 10, İstanbul'da 12 ve İzmir'de 15 derece sıcaklık beklenirken, 3 büyük kentte de sağanak tahmin ediliyor. Antalya'da ise metrekareye 100 kg yağış öngörüldüğü uyarısında bulunuldu

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarına dikkat! Hem fırtına hem sağanak! İstanbul, Antalya, Isparta hava durumu
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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurdun batı kesiminde yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra batısından başlayarak Antalya’da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, metrekareye 51- 100 kg, akşam saatlerinden itibaren Burdur’un doğusu ile Isparta’nın güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

AKDENİZ'DE 1200 METRENİN ÜZERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege’de, yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, ile Batı Karadeniz’in batısının iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer saatte 70 km hızla, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli fırtına (90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA CUMARTESİ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Öte yandan yurdun batısında yarın ve hafta sonu da sağanak beklendiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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