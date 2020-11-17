Meteoroloji o bölgeleri uyardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuHava durumu son dakika! Meteoroloji'den orta ve doğu Karadeniz'e yağmur uyarısı
ABONE OL

Hava durumu son dakika! Orta ve doğu Karadeniz'de yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve batı Karadeniz'de sis ve pus, orta ve doğu Karadeniz'de ise yağmur görülecek. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakimken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak

Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den orta ve doğu Karadeniz'e yağmur uyarısı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı!
0:00 / 0:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
GÜNDEMErzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu
Malatya'da genç kadının ölümü şüpheli bulundu, inceleme başlatıldı
GÜNDEMGenç kadının şüpheli ölümü
Kartal'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı - HABERLER
GÜNDEMKartal'da otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
Fethiye'de seyir tepesinden düşen kadın yaralandı - HABERLER
GÜNDEMSeyir tepesinden düşen kadın yaralandı
Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin etti
GÜNDEMKentte vatandaşlar tedirgin oldu! Vali açıklama yaptı
Yeni kısıtlamalar gelecek mi, sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Bilim Kurulu somut tedbir tavsiyeleri neler?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı geliyor mu?
Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu - HABERLER
GÜNDEMAcı haber! 1 asker şehit
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu
GÜNDEMSüleyman Soylu'dan Habertürk'e açıklama
Kanal İstanbul Projesi nedir, ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul güzargahı neresi?
GÜNDEMKanal İstanbul nedir, ne zaman yapılacak?
İzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü
GÜNDEMİzmir’de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X