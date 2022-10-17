Meteoroloji saat verdi! Saatteki hızı 75 km'yi bulacak! Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Marmara’da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.
KUZEY VE GÜNEY EGE'DE DE FIRTINA
Öte yandan Kuzey Ege’de rüzgarın, cuma akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde estiği, fırtınanın, yarın akşam akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.
ETKİSİNİ YARIN KAYBEDECEK
Güney Ege açıklarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın da, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
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