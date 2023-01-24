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Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu son dakika | Son dakika haberler: Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak!
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Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara'da, hızı 50 km'yi bulacak olan fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

Hava durumu son dakika | Son dakika haberler: Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SUS VE PUS HADİSESİNE DİKKAT

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA 50 KM HIZINDA FIRTINA

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 11, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MANİSA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu.

ANTALYA: 20, Az bulutlu.

HATAY: 16, Az bulutlu.

MERSİN: 20, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

SAMSUN: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu.

KARS: 0, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MALATYA: 4, Parçalı bulutlu.

VAN: 3, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 13, Az bulutlu.

SİİRT: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu.

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