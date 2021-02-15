Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamAIRPORT
ABONE OL

Havacılık sektöründe çeyrek asırlık çakılma

Havalimanları Avrupa Konseyi (ACI Europe),2020 yılı trafik raporunda, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’daki havalimanlarının uğradığı “yıkım”ı ortaya koydu. Avrupa havalimanları, 2020 yılında bir önceki yıla göre 1.72 milyar yolcu kaybetti. Gerileme, yüzde 70 olarak kayıtlara geçti. Böylece, Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü. Çeyrek asırlık kayıp yaşandı. Türk ve Rus havalimanları, bu dönemde Batı Avrupa’daki hubların (merkezlerin) yerini almasıyla yılın son çeyreğinde Avrupa’daki en yoğun havalimanları olarak öne çıktı. Kargo trafiği, 2020 Aralık itibarıyla pozitif bölgeye geri döndü.

Havacılık sektöründe çeyrek asırlık çakılma

Havalimanları Avrupa Konseyi’nin söz konusu raporu, Avrupa’ya ve Avrupa’dan yapılan tüm ticari uçuşları (tam hizmet, düşük ücretli, bölgesel, charter, tam kapasite kargo ve diğerleri) içeriyor. 12 Şubat’ta yayımlanan raporda, salgın nedeniyle seyahat kısıtlarının yaşandığı 2020 yılının havacılık sektörüne etkisi tek tek sıralandı. Raporda yer alan çarpıcı veriler şöyle:

-Avrupa havalimanları, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında yolcu kaybetti. Yolcu sayısı, 2019 yılında 2.4 milyardı. 2020'de, 728 milyona geriledi. Böylece, Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü.

- Avrupa havalimanları, bölgesel anlamda iç pazarlarının görece küçük olması, seyahat kısıtlamaları ve sıkı kapatmaların etkisiyle Avrupa dışındaki havalimanlarına kıyasla bu süreçten daha çok etkilendi.

-Avrupa havalimanları, yüzde 73 gerileme ile 1.32 milyar yolcu kaybetti. AB dışındaki havalimanları, yüzde 61.9 gerileme ile 400 milyon yolcu kaybı yaşadı.

-Avrupa ve Avrupa dışı pazarlar arasındaki farklı performans, 2020 yılının ikinci yarısında belirginleşti. Hem Avrupa, hem de Avrupa dışı havalimanlarında geçen yılın ikinci çeyreğinde yolcu trafiği neredeyse durdu.

-2020 yılının son çeyreğinde Avrupa havalimanlarındaki kayıp yüzde 83,8 düzeyinde bulunurken, AB dışındakilerde yüzde 63,9 olarak kayıtlara geçti.

-Bu oran Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Slovenya ve Slovakya’da 90’lar düzeyinde oldu. Bu ülkeleri, Almanya yüzde 87,9 ve Birleşik Krallık yüzde 86,6 kayıpla takip etti. Bulgaristan yüzde 69, Fransa yüzde 78,1, Yunanistan 72,1 ve Portekiz 77,2 kayıp yaşadı.

-Avrupa dışındaki Rusya ve Türk pazarları, sırasıyla yüzde 44,2 ve 60,7 kayıpla dördüncü çeyrekte performans gösterdi.

-2019’un en büyük 5 havalimanı Londra-Heathrow, Paris-CDG, Amsterdam-Schiphol, Frankfurt ve İstanbul, 2020’de 250 milyon yolcu kaybetti. Frankfurt yüzde 73,4 ile en büyük kaybı yaşadı. 2020 yılının son çeyreğinde üst ligde yalnızca İstanbul kaldı. İstanbul, Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldi, ardından Sabiha Gökçen geliyor. Bunları, Moskova’daki Sheremetyevo, Domodedovo Vnukovo takip ediyor.

-Yük trafiği, Eylül itibarıyla yükselişe geçti ve Aralık ayında marjinal olarak olumlu bir sonuç görüldü. Pozitif bölgeye geri dönüldü.

- Avrupa havalimanları ağındaki hava aracı hareketleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 58,6 oranında düştü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTarım-ÜFE aylık ve yıllık bazda arttı
Yapı Kredi'den iklim adımı
İŞ-YAŞAMYapı Kredi'den iklim adımı
İFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
İŞ-YAŞAMİFM Kanunu gelecek hafta meclise geliyor
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
İŞ-YAŞAMTurunçgilden 128 milyon dolar gelir
Antalya'da 20 yılda 442 lüks yat Akdeniz sularına indirildi
İŞ-YAŞAM20 yılda 442 lüks yat denize indirildi
Hazır giyim ihracatında "çevrim içi" satış dönemi
İŞ-YAŞAMHazır giyimde "çevrim içi" satış dönemi
Tarımsal sulamada "tasarruf" teşvik edilecek
İŞ-YAŞAMTarımsal sulamada "tasarruf" teşviki
THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası
İŞ-YAŞAMTHY'den Sevgililer Günü'nde indirim
Ocakta 920 bin dolarlık hamsi ihracatı gerçekleşti
İŞ-YAŞAMOcakta 16 ülkeye hamsi ihraç edildi
Odeabank 2020’de TL ticari kredilerde yüzde 50 büyüdü
İŞ-YAŞAMOdeabank kredide yüzde 50 büyüdü