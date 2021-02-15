Havalimanları Avrupa Konseyi’nin söz konusu raporu, Avrupa’ya ve Avrupa’dan yapılan tüm ticari uçuşları (tam hizmet, düşük ücretli, bölgesel, charter, tam kapasite kargo ve diğerleri) içeriyor. 12 Şubat’ta yayımlanan raporda, salgın nedeniyle seyahat kısıtlarının yaşandığı 2020 yılının havacılık sektörüne etkisi tek tek sıralandı. Raporda yer alan çarpıcı veriler şöyle:

-Avrupa havalimanları, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında yolcu kaybetti. Yolcu sayısı, 2019 yılında 2.4 milyardı. 2020'de, 728 milyona geriledi. Böylece, Avrupa havalimanları yolcu yönünden 1995'teki trafik düzeylerine döndü.

- Avrupa havalimanları, bölgesel anlamda iç pazarlarının görece küçük olması, seyahat kısıtlamaları ve sıkı kapatmaların etkisiyle Avrupa dışındaki havalimanlarına kıyasla bu süreçten daha çok etkilendi.

-Avrupa havalimanları, yüzde 73 gerileme ile 1.32 milyar yolcu kaybetti. AB dışındaki havalimanları, yüzde 61.9 gerileme ile 400 milyon yolcu kaybı yaşadı.

-Avrupa ve Avrupa dışı pazarlar arasındaki farklı performans, 2020 yılının ikinci yarısında belirginleşti. Hem Avrupa, hem de Avrupa dışı havalimanlarında geçen yılın ikinci çeyreğinde yolcu trafiği neredeyse durdu.

-2020 yılının son çeyreğinde Avrupa havalimanlarındaki kayıp yüzde 83,8 düzeyinde bulunurken, AB dışındakilerde yüzde 63,9 olarak kayıtlara geçti.

-Bu oran Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Slovenya ve Slovakya’da 90’lar düzeyinde oldu. Bu ülkeleri, Almanya yüzde 87,9 ve Birleşik Krallık yüzde 86,6 kayıpla takip etti. Bulgaristan yüzde 69, Fransa yüzde 78,1, Yunanistan 72,1 ve Portekiz 77,2 kayıp yaşadı.

-Avrupa dışındaki Rusya ve Türk pazarları, sırasıyla yüzde 44,2 ve 60,7 kayıpla dördüncü çeyrekte performans gösterdi.

-2019’un en büyük 5 havalimanı Londra-Heathrow, Paris-CDG, Amsterdam-Schiphol, Frankfurt ve İstanbul, 2020’de 250 milyon yolcu kaybetti. Frankfurt yüzde 73,4 ile en büyük kaybı yaşadı. 2020 yılının son çeyreğinde üst ligde yalnızca İstanbul kaldı. İstanbul, Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldi, ardından Sabiha Gökçen geliyor. Bunları, Moskova’daki Sheremetyevo, Domodedovo Vnukovo takip ediyor.

-Yük trafiği, Eylül itibarıyla yükselişe geçti ve Aralık ayında marjinal olarak olumlu bir sonuç görüldü. Pozitif bölgeye geri dönüldü.

- Avrupa havalimanları ağındaki hava aracı hareketleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 58,6 oranında düştü.