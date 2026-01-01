Habertürk
        Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı

        Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı

        Mersin Çukurova Havalimanı'nda mısır gevreği kutularına gizlenen 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu L.M. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 19:14 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:14
        Havalimanında uyuşturucu operasyonu
        Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

        Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.’nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı.

        Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

        Karda mahsur kalan sürücünün yardımına 'Örümcek Adam' yetişti

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir araç sürücüsünün yardımına, Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç (26) yetişti.  (DHA)

