Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı
Mersin Çukurova Havalimanı'nda mısır gevreği kutularına gizlenen 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu L.M. gözaltına alındı
Giriş: 01.01.2026 - 19:14 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:14
Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.’nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı.
Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ