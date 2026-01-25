Havuç Tarator Malzemeleri

Lezzetli ve pratik bir havuç tarator yapımı, malzemelerin tazeliğine ve elbette doğru oranlara bağlıdır. İşte klasik ve nefis bir havuç tarator malzemeleri listesi şöyle…

- 3 adet orta boy havuç

- 1 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)

- 2 yemek kaşığı mayonez

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber

- İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı limon suyu

- Servis için ceviz içi veya dereotu

Bu malzemelerle hazırlayacağınız havuç tarator, hem rengi hem de lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek. Havuç ve yoğurdun birleşimi, kremamsı ve hafif bir tat sunarken, sarımsak ve zeytinyağı aroması pilav ve ana yemeklerin yanında harika bir tamamlayıcı olur.

Havuç Tarator Tarifi

Havuç tarator tarifi, adım adım uygulandığında oldukça kolaydır ve kısa sürede hazırlanabilir. İşte detaylı havuç tarator yapılışı şu şekilde;

Havuçları iyice yıkayın, soyun ve rendeleyin. İnce rendelenmiş havuçlar taratorun daha homojen bir kıvam almasını sağlar.

Rendelenmiş havuçları tavaya alın ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile hafifçe soteleyin. Havuçların rengi değişmeye başladığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yoğurdu derin bir kaseye alın, üzerine mayonez ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı limon suyunu ilave ederek karıştırın.

Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Taratorun kıvamının kremamsı olmasına özen gösterin.

Servis yapmadan önce 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Dinlenen havuç tarator, aromaların birbirine geçmesini sağlayarak daha lezzetli olur.

, aromaların birbirine geçmesini sağlayarak daha lezzetli olur. Servis ederken üzerine ince kıyılmış ceviz veya dereotu serpebilirsiniz. Bu, taratorun hem görselliğini artırır hem de ekstra lezzet katar.

Bu adımlar havuç tarator yapımı için en doğru yöntemdir. Karışımı çok sulu veya çok katı yapmamaya dikkat ederseniz, hem sunumu hem de lezzeti mükemmel olacaktır.

Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

Havuç tarator nasıl yapılır sorusunun püf noktası, havuçların doğru şekilde sotelenmesi ve yoğurt karışımının iyice karıştırılmasıdır. Havuçların fazla pişirilmemesi, taratorun hem renk hem de tat olarak ideal olmasını sağlar. Ayrıca mayonez kullanımı, taratorun kıvamını zenginleştirirken, sarımsak aroması lezzeti ön plana çıkarır. İyi bir havuç tarator yapılışı için dikkat edilmesi gereken noktalar;