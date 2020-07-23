Havuçlu tarçınlı kek, çay saatlerimizin vazgeçilmezlerindendir. Tarçın ve havuç fırında pişirirken etrafa yaydığı kokuya bayılacaksınız. Enfes tarifimizi hazırsanız yapmaya başlayalım.
Havuçlu, Tarçınlı Kek Malzemeler;
- 3 yumurta
- 2,5 su bardağı un.
- 1 su bardağı şeker.
- 1 çay kaşığı tuz.
- 1,5 çay bardağı sıvı yağ.
- 1 su bardağı süt.
- 1 paket kabartma tozu.
- 1 paket vanilya
- 3 adet havuç
- 1 su bardağı ceviz.
- 1 yemek kaşığı tarçın
Havuçlu, Tarçınlı Kek Yapılışı;
- Havuçlarımız rendeledikten sonra suyunu sıkalım.
- Kabımızın içeresine yumurta ve şekeri ilave edelim.
- Mikserle 5 dk kadar köpük olana kadar karıştıralım.
- Sıvı yağ ve sütü karışıma ekleyelim. 1-2 dk mikserle karıştıralım.
- Un, tuz, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ilave edelim.
- Boza kıvamına gelecek şekilde karıştıralım.
- Havuç, ceviz ve tarçını ekleyelim.
- Kek kalıbımıza koymadan önce kaşığımızla karıştıralım.
- Fırınımızı 170 derece 10 dk ayarlayarak ısıtalım.
- Kek kalıbımıza koyduğumuz karışımı fırınımızda 40-45 dk kadar pişirelim.
- Havuçlu, Tarçınlı kekimiz servise hazırdır.
Havuçlu, cevizli, tarçınlı kekin püf noktaları;
- Malzemelerimiz oda sıcaklığında olmalıdır.
- Fırında pişen keki 20 dk kapağını açmayın.
- Kekimizin üzerine ıslak bir bez örtelim.
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