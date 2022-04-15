Havucun şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Havuç hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen bir besindir. Günlük yaşamda çeşitli şekillerde tüketilen havucun saymakla bitmeyen faydaları vardır. Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan havucun öne çıkan ve toplumda bilinen faydası gözleredir. Ancak havucun faydalı olduğu çok sayıda şey vardır. Bağışıklık sistemi ve pek çok hastalık havuç sayesinde iyileşebilir. Tok tuttuğu için diyet yapanları tarafından da tercih edilen havuç sporcuların da tercih ettiği bir yiyecektir. Bu içeriğimizde havucun saymakla bitmeyen faydaları, havucun faydaları ve zararları neler? Gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgileri sizinle paylaşacağız. İşte havuç ile ilgili merak edilen her şey…

Havucun Faydaları

Havucun faydaları saymakla bitmez. Biz de sizin için havucun öne çıkan faydalarını sıraladık;

Kalp hastalığıyla mücadele de havuç çok faydalıdır.

Pek çok kanser türüne havucun faydası vardır.

Havuç gözler için çok faydalı bir besindir.

Beynin sağlıkla işlevini yerine getirmesinde havuç oldukça faydalıdır.

Bağırsaklar ve sindirim sistemine faydası büyüktür.

Hücre yenilenmesi ve onarımına yardımcı olur.

Cildin sağlıkla parlamasını sağlar.

Havuç antiseptik açıdan güçlüdür.

Vücudun temizlenmesine destek verir.

Dişlerin ve diş etlerinin sağlığına faydalıdır.

Felç ve inmeye karşı bedeni korur.

Havucun Zararları

Vücuda sayısız faydası olan havuç aşırı tüketildiğinde ciltte turuncu-sarı bir renk oluşumuna yol açabilir. Bu durum beta karotenin fazla tüketimi sonucu oluşan bir durumdur. Riskli bir durum olmayıp belli bir süreden sonra cilt eski rengine döner. Fakat çok fazla havuç tüketiminde A vitamini görevini yapamaz hale gelebilir. Bu durum yüzünden bağışıklık, cilt, göz kemik sorunları oluşabilir.

Havuç Tüketmek Hamilelikte Faydalı Mı?

Hamilelikte havuç tüketmek oldukça faydalı ve hatta gereklidir. Annenin ve bebeğin bağışıklığı bu sayede korunabilir. Özellikle hamilelikte kilo kontrolü önemli olduğundan havuç tok tutup kilo aldırmadığı için tercih edilebilen başlıca besinlerden biridir.

Havucun Göze Faydaları

Havuç toplumda göze olan faydaları ile bilinmektedir. Muhteviyatında zengin olarak bulunan A vitamini gözlere faydalıdır. Ayrıca beta karoten de gözlerin sağlığının korunmasında önemli olduğundan havuç bunları karşılayan mucizevi yiyecektir. Havuçta bulunan A vitamini gözler için gereken vitamini karşılayabilecek yeterliliktedir. Bunun yanı sıra yaşlanma ile beraber ortaya çıkan göz hastalıkları ve bozukluklarına da yine havuç faydalıdır. Havucu düzenli tüketen kişilerin katarakt olma riski de azalmaktadır.

Okul Öncesi Çağ İçin Havuç Faydalı Mı?

Okul öncesi çağ için havuç faydalı mi diye düşünen kişiler oldukça faydalı olduğundan emin olarak çocuklarına havucu yedirebilmektedir. Havuç içeriğinde kalsiyum, A, C, B6, potasyum, sodyum ve demir gibi çocuklar için faydalı vitamin ve mineraller bulundurmaktadır. Aynı zamanda havuçların hafızayı kuvvetlendirip zihin açtığı için de çocuklar için birebirdir.

Havucun Cilde Faydaları

Havucun cilde faydaları saymakla bitmez. Özellikle havuç ciltte nem oranının dengelenmesini sağlar. Bütün cilt tipleri için uygun olan havuç cildi parlatır.

Havucun Cinselliğe Faydaları

Havucun cinselliğe faydaları da oldukça merak edilen bir konudur. Havuç cinsellikle ilgili hormonları uyarır. Yaşlılık nedeniyle oluşan cinsel isteksizliklere karşı da havuç oldukça etkilidir.

Günde Kaç Tane Havuç Yenmeli?

Pek çok kişi günde kaç tane havuç yenmeli diye merak etmektedir. Günlük olarak 1 ya da 2 tane orta boy havucun tüketilmesi yeterli ve faydalıdır. Aslında günlük tüketilmesi gereken sayı kişiye bağlı olarak da değişmekte olup ortalama dokuz adet havucun günlük olarak geçilmemesi gerekmektedir.