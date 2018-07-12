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Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir. Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir.”