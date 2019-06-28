İstanbul Esenyurt'ta, dün saat 16.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin havuzunda dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Pakistanlı Omar S. burada bulunan havuza yüzmek için geldi. Burada bir süre tek başına havuzda serinleyen Omar, daha sonra büyükler için bulunan derin havuza girdi.

VATANDAŞLAR KURTARDI

İHA'daki habere göre çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar havuza atlayarak minik Omar’ı kurtardı. Bilinci kapalı olan Omar için 112 ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun bilincinin açıldığı görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Minik Omar daha sonra, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipte görevli polis memurunun kucağında ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.