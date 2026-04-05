Havuzda fenalaşan öğretmenden acı haber!

Malatya'da girdiği havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki yaşam ve spor merkezinde meydana geldi.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle girdiği havuzda fenalaştı. Durumu fark eden yüzme hocalarının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Karagülle, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen Çiğdem Karagülle kurtarılamadı. Karagülle, bugün Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.