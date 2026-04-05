Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Havuzda fenalaşan öğretmenden acı haber! | Son dakika haberleri

        Havuzda fenalaşan öğretmenden acı haber!

        Malatya'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte girdiği havuzda fenalaşan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 15:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havuzda fenalaştı, acı haber geldi!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da girdiği havuzda fenalaşan sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki yaşam ve spor merkezinde meydana geldi.

        Epilepsi hastası olduğu belirtilen sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle girdiği havuzda fenalaştı. Durumu fark eden yüzme hocalarının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Karagülle, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Acil serviste müdahale edilen Çiğdem Karagülle kurtarılamadı. Karagülle, bugün Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

