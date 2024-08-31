Havza-Amasya etabı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı için Havza Atatürk Evi önünde seremoni düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, böylesi önemli bir etkinliğin Milli Mücadele'nin başkenti Samsun'dan başlamasının çok anlamlı olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 1919'da atalarının cesaretleri ve Atatürk'e sahip çıkmalarıyla ilk kıvılcımının çakıldığı Milli Mücadele'nin 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmasının 102. yıl dönümünde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını kaydetti.