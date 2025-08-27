Habertürk
        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu: Ben de tacize uğradım - Magazin haberleri

        Hayal Köseoğlu: Üstü kapatılan iki olaya şahidim

        Oyuncu Hayal Köseoğlu, sektördeki taciz iddiaları sonrasında; "Sırf benim bildiğim, iş bulamamaktan korktuklarından konuşmaya çekindikleri için üstü kapatılan iki olay var. Herkes maalesef taciz anında avazı çıktığı kadar bağıramıyor. Ben de yapamamıştım" dedi

        Giriş: 27.08.2025 - 15:53 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:53
        "Üstü kapatılan iki olaya şahidim"
        Hayal Köseoğlu, son günlerde gündeme gelen sektördeki taciz ifşalarıyla ilgili konuştu. Geçmişte kendisinin de tacize uğradığını ifade eden oyuncu; "Bu dönemden sonra herkes özeleştirisini yapsın ve elimizi daha çok taşın altına koyduğumuz bir süreç başlasın" dedi.

        Hayal Köseoğlu, şunları söyledi: Özellikle gencecik kostümcü arkadaşlarımız ve pırıl pırıl reji hazırlık asistanlarımız, bu kendinde her şeyi hak gören birtakım erkek oyuncularla, en çok baş başa kalmak zorunda olan işlere sahipler. Sırf benim bildiğim, iş bulamamaktan korktuklarından konuşmaya çekindikleri için üstü kapatılan iki olay var. Bu konuda belli ki bir güvence eksikliği var. Korkması gerekenler onlar olmamalı. Herkes maalesef taciz anında avazı çıktığı kadar bağıramıyor. Ben de yapamamıştım. İşe yeni başlayan bir kostüm asistanından veya reji asistanından bunun beklenmesi çok saçma. Bu dönemden sonra herkes özeleştirisini yapsın ve elimizi daha çok taşın altına koyduğumuz bir süreç başlasın lütfen hepimiz için.

        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Çocukken istismara uğradım"
        #Hayal Köseoğlu
