Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Mucize Doktor '7. Koğuştaki Mucize', 'Sesinde Aşk Var' ve 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu zaman zaman yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor.