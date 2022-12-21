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Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

Çalkantılı yaşantısından sonra Deniz Seki geçmişe bir sünger çekti. Yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen sanatçı son zamanlarda verdiği kilolar ve fotoşoplu paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak paylaştığı balkon pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.

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  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Uzun süredir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Deniz Seki paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İki buçuk ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, yeni imajıyla gündeme gelimeye devam ederken son paylaştığı balkon pozu da çok beğenildi.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Deniz Seki'nin son görüntüsü büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirirken sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Yaklaşık on kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yirmi kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bol bol spor yapıyorum" demişti.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Son dönemde paylaştığı fotoğraflar ve kendisine gelen 'fotoşop' yorumlarıyla adından söz ettiren Deniz Seki, Manisa'da verdiği konser sonrası, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Ünlü şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    "KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"

    Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında Seki'den açıklama geldi. Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar… Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize sevgiler." sözleriyle yanıt vermişti.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    "TANIYAMADIK"

    Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. 
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Saçlarını dalgalandıran ve gözlerine mavi lens takan ünlü şarkıcı şaşırtmıştı.
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    36 bedene düşen ünlü sanatçı fotoşop iddialarını reddetmişti. 
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

    Deniz Seki balkondan mini elbisesiyle verdiği pozla çok beğenildi. Sanatçının pozuna binlerce yorum geldi. İşte Seki'nin balkon pozu....
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı
  • Fotoşoplu paylaşımıyla çok konuşulmuştu: Deniz Seki balkon pozuyla sosyal medya gündemine oturdu! Dakikalar içinde milyonlarca yorum yağdı

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