Hayalet Avcıları oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 8,4 olan Hayalet Avcıları Show TV'de saat 21,45'te olacak.

HAYALET AVCILARI OYUNCULARI KİMLER?

Bill Murray Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd Dr. Raymond Stantz

Harold Ramis Dr. Egon Spengler

Sigourney Weaver Dana Barrett

Rick Moranis Louis Tully

Annie Potts Janine Melnitz

William Atherton Walter Peck

Ernie Hudson Winston Zeddmore

HAYALET AVCILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paranormal konulara düşkün Dr. Peter Venkman ve iki arkadaşı çalıştıkları üniversiteden kovulunca kendi işlerini kurarlar. TV sayesinde isimlerini duyurup New York halkını rahatsız eden hayaletlerden kurtarırlar.

Bir gün viyolenselist Dana Barrett tarafından kiralandıklarında paranormal boyuta açılan bir kapıdan hayaletler geldiğini görürler ve işler iyice çığırından çıkar.