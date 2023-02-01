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Haberler Gündem 3. Sayfa "Hayalet" hırsızının "kask" oyunu tutmadı!
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"Hayalet" hırsızının "kask" oyunu polise takıldı! 3 aylık takiple yakalandı

İstanbul'da lüks araçlardan "Hayalet gösterge" çalan azılı hırsız Caner T.'nin "kask" oyunu polise takıldı. Motosikletle gittiği hırsızlık anlarında tanınmamak için kaskını hiç çıkarmayan şüpheli, polisin 3 aylık takibi sonucu yakalandı. Polisin titiz çalışmasıyla yakayı ele veren şüphelinin 27 ayrı suç kaydı olduğu da ortaya çıktı

İstanbul'da, çaldığı "hayalet gösterge"ler ile lüks araç sahiplerinin kâbusu olan azılı hırsız Caner T., polisin 3 aylık takibi ile yakayı ele verdi. Caner T.'nin tanınmamak için kask kullandığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Megakent'te hırsızların son dönemde gözdesi olan lüks marka otomobillerden başta "hayalet gösterge" olmak üzere diğer parçaları çalanlara yönelik polisin operasyonları devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, son 3 ayda Üsküdar ilçesinde 2 ve Ümraniye ilçesinde bir benzer hırsızlık olayı meydana geldi.

TANINMAMAK İÇİN HİÇ ÇIKARMIYOR

Hırsızlık olaylarına ilişkin gelen şikâyetler üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde hırsızın olayları motosikletli ve kafasında kaskla gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızın kimliğinin tespit edilmemesi için kaskını hiç çıkarmadığı görüldü.

POLİS 3 AY TAKİP ETTİ

Yapılan titiz çalışmanın ardından 3 hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Caner T. (31) olduğu tespit edildi. Polisin 3 aylık çalışmasının ardından azılı hırsız Caner T. polis tarafından yakalandı. 3 ayrı olayla ilgili aranan Caner T.'nin 27 suç kaydı da ortaya çıktı.

Caner T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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