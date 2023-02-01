"Hayalet" hırsızının "kask" oyunu polise takıldı! 3 aylık takiple yakalandı

İstanbul'da, çaldığı "hayalet gösterge"ler ile lüks araç sahiplerinin kâbusu olan azılı hırsız Caner T., polisin 3 aylık takibi ile yakayı ele verdi. Caner T.'nin tanınmamak için kask kullandığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Megakent'te hırsızların son dönemde gözdesi olan lüks marka otomobillerden başta "hayalet gösterge" olmak üzere diğer parçaları çalanlara yönelik polisin operasyonları devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, son 3 ayda Üsküdar ilçesinde 2 ve Ümraniye ilçesinde bir benzer hırsızlık olayı meydana geldi.