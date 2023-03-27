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Almanya'da hayat durma noktasına geldi: 24 saatlik büyük grev başladı

Almanya'da ulaşım sektörünün bir günlük büyük grevine başlamasıyla hayat durma noktasına geldi. Ücret ve çalışma koşulları konusunda anlaşamayan çalışanlar, geçtiğimiz günlerde büyük bir greve gideceklerini duyurmuştu

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Alman sendikaları, perşembe günü ücret ve çalışma koşulları konusunda artan anlaşmazlık nedeniyle bugün ülke çapında ulaşım grevine gideceklerini duyurmuştu.

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Ulaşım çalışanlarının grevi başlarken, havaalanları, otobüs ve tren istasyonlarında hayat durma noktasına geldi.

     

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Son yıllarda meydana gelen en büyük grevden milyonlarca yolcu etkileniyor.

     

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanları 27 Mart'ta 1 günlük toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.

     

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Ülkenin en büyük havalimanlarından ikisi, Münih ve Frankfurt’ta uçuşlar askıya alınırken, Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn uzun mesafeli tren seferlerini iptal etti.
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, Bild am Sonntag’a yaptığı açıklamada, bunun on yıllardır yapılmış en büyük grev ve emek eylemi olduğunu söyledi. 
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Verdi sendikası, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere ediyor. EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

     

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    Ver.di sendikası Ver.di ve kamu sektörü çalışanları için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

     

     
  • Hayat durma noktasına geldi: Almanya'da büyük grev başladı!

    EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla talep ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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