Hayat kurtaran refleks! Son saniyede kurtuldu 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Vlasova Viktorııa’nın kullandığı 07 AID 480 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma çıktı.

İHA'nın haberine göre ise araç, daha sonra kaldırımda çay içmekte olan Bingöl Yılmaz isimli vatandaşa çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

Kazada, ATV’yi kullanan Rus uyruklu Vlasova Viktorııa ve yolcu olarak bulunan Dmıtry Turpıtko ile ATV’nin çarptığı Bingöl Yılmaz isimli vatandaş yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine koşan vatandaşlar yaralılara yardım etti. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ATV’nin kaldırıma çıktıktan sonra çarparak ayağından yaralanmasına neden olduğu Bingöl Yılmaz isimli vatandaşın işitme engelli olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, "Arkadaş bizden siparişte bulunmuştu. Beklerken kendisine çay ikram etmiştik. Tam çay içmeye başladığı sırada ATV yoldan çıkıp üzerine geldi. Ayağından yaralanmıştı." dedi.

Kaza anı ve Yılmaz’ın son saniyede üstüne gelen ATV’yi fark ederek ölümden son saniyeyle kurtuluşu, güvenlik kameralarına yansımıştı.