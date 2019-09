Satış hacmi bakımından dünyanın en büyük e-ticaret sitesi olan Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma dün düzenlenen muazzam bir törenle 55 yaşında emekli oldu. 80 bin kişinin katılımıyla düzenlenen veda töreninde göz yaşlarına hakim olamayan Jack Ma ayrıca peruk takarak şarkı da söyledi.

38 milyar dolarlık serfetin sahibi olan Ma çalışma arkadaşlarına ve misafirlerine yaptığı konuşmada "Bu geceden sonra yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın iyi bir yer olduğuna, çok fazla fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Bu yüzden erken emekli oluyorum" ifadelerini kullandı. Ma'nın yerine şirketin CEO'su Daniel Zhang yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütecek.

DÜNYANIN EN ZENGİN 21. İNSANI

Jack Ma 1999 yılında Alibaba'yı 17 arkadaşıyla beraber kurmuştu. Firma bugün 460 milyar dolarlık değere ulaştı ve dünya genelinde yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam ediyor. Alibaba'nın müthiş başarısı sayesinde Jack Ma 38 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 21. insanı oldu.

Dün dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak emekli olan Jack Ma sadece 25 yıl önce bir İngilizce öğretmeniydi. Ancak Ma'nın gönlünde yatan aslan kesinlikle öğretmenlik değildi.

KİMSE İŞE ALMADI

Ma, 1988 yılında Hangzhou Öğretmenlik Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden mezun olduktan sonra, doğup büyüdüğü Hangzhou şehrinde 30 ayrı işe başvurdu ve hepsinden ret cevabı aldı. Hatta fast food zinciri KFC'ye o dönem iş başvurusunda bulunan 24 kişi arasında alınmayan tek kişi oldu. Bunun ardından polis olmaya çalışan Jack Ma, 5 kişi arasında polis olmaya uygun bulunmayan tek aday oldu.

HARVARD'A 10 KEZ BAŞVURDU AMA GİREMEDİ

Ma bir yandan sırayla tüm iş başvurularından ret cevabı alırken diğer yandan da ABD'de eğitim hayatını sürdürmek üzere başvurularda bulundu ancak buradan da istediğini alamadı. Harvard Business School'a tam 10 kez başvuran Ma, 10 kez reddedildi.

Hayatının başında bu kadar fazla reddedilmesinin kendisine önemli bir ders olduğunu belirten Jack Ma "İş yapacaksanız başarısızlığa alışmanız gerekiyor. Eğer başarısızlığa , darbe yemeye hazırlıklı değilseniz nasıl başarılı olabilirsiniz ki" tavsiyesinde bulunuyor.

Harvard'a giremese de 1994 yılında bir yolunu bulup ABD'ye giden Jack Ma burada internetin ne kadar önemli olacağını farketti. Bunun üzerine ülkesine döndüğünde 1995 yılında bilgisayar öğretmeni olan He Yibing'le beraber Çinli şirketlerin bilgilerinin yer aldığı bir site kurdu. Jack Ma'nın 'çok çirkin' olarak nitelendiği bu site iki ortağa toplam 800 bin dolar kazandırdı.

ARTIK MA TEKLİFLERİ REDDETMEYE BAŞLADI

Bu arada Jack Ma söz konusu şirketten fena sayılmayacak bu geliri elde ederken kod yazmak bir yana bir bilgisayarı bile yoktu. Ma, ilk bilgisayarını 1997 yılında satın aldı. Emekli iş insanı sonraki büyük başarıları esnasında da ne bir satır kod yazdı ne de bir müşteriye satış yaptı. Ma kariyeri boyunca, doğru insanları bir araya getirerek, çağın gereklerine uygun bir vizyon doğrultusunda ilerlemelerini sağladı.

Jack Ma 1999 yılında Çin'de üretilen malları hem iç pazarda hem de dünyada daha kolay satabilmek için 18 arkadaşıyla beraber Alibaba'yı kurdu. Şirket o günün parasıyla 60 bin dolarlık sermayeyle kuruldu. 2003 yılında ABD'li e-ticaret devi Ebay şirketini satın almak istedi ancak bu sefer reddetme sırası Ma'daydı. Ma, Ebay'in teklifini redderken Yahoo Kurucusu Jerry Yang'dan 1 milyar dolarlık yatırım aldı.

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Alibaba 2014 yılında New York Borsası'nda halka arz edildi. Halka arzdan elde edilen 25 milyar dolarlık gelir Alibaba'ya o dönem 'ABD tarihinin en büyük halka arzı' unvanını kazandırdı. Bugün Alibaba Group'un iştirakleri arasında Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmall, eTao, Alibaba Cloud Computing, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress.com ve Alipay yer alıyor. Bu iştiraklerin her biri ayrı ayrı milyar dolarlık değere ulaşmış durumda. Jack Ma bugün kendisi gibi başarılı olmak isteyenlere her zaman başarısızlık hikayelerini anlattığını belirterek "Başarı hikayelerini dinleyince insanlar 'ben de bunu yapabilirim' diyebilir. Ancak asıl önemli dersler başarısızlık hikayelerindedir" dedi.

'ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİ GEÇMESİNİ İSTER'

Jack Ma'nın erken yaşta emekli olmasının ise 2 sebebi bulunuyor. Ma geçen yıl eylül ayında ilk olarak emeklilik zamanının yaklaştığını belirterek "Biz öğretmenler öğrencilerimizin her zaman bizi geçmesini isteriz. Artık şirkette daha genç ve enerjik kişilerin önünü açma zamanı geldi" açıklamasında bulundu. Ma bunun yanında asli mesleğine uygun bir şekilde eğitim alanına önemli yatırım yapan vakfına daha çok vakit ayırmak istiyor.

'30 YIL SONRA BÜYÜK SIKINTI YAŞARIZ'

Dünya genelinde eğitim anlayışının çağın gereklerine uymadığını belirten Ma, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuyla ilgili yaptığu konuşmada "Eğer çocukları eğitme şeklimizi hemen değiştirmezsek 30 yıl sonra büyük sıkıntılar çekeriz. Şu anki bilgi-temelli eğitimi alan çocuklar ileride makinelerle rekabet edemeyecek. Çocuklara bundan çok özgür düşünme, takım çalışması gibi yetenekler kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ma sadece eğitim alanında değil fırsat eşitliği konusunda da çalışmalar yürütüyor. Örneğin yakın zamanda Afrika'da iyi bir iş fikri olan girişimcilere 10 milyon dolar hibe etti. Ma'nın emekli olmasıyla vakfı aracılığıyla çok daha çeşitli çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Yine de eğitime ayrı bir yer ayırması şaşırtmayacaktır.