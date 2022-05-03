Hayatı karardı! Yanlışlıkla alınan dalağı kargoda kayboldu 0:00 / 0:00

İHA

Yalova'da hastalığına teşhis konulamayan vatandaşın yanlışlıkla dalağı alınınca sonrasında hayatı karardı.

Geçtiğimiz yıl hastalığı nedeni ile Yalova’da özel bir hastanede dalağı alınan ve patolojiye götürülürken dalağı kaybedilen Ahmet Kral adlı vatandaş, o günden sonra ‘Dalak Büyümesi’ teşhisi konulan hastalığına deva aradı.

DALAĞI ALININCA KANSER TÜM HÜCRELERİNE YAYILDI

Yalova’da hastane, hastane dolaşan Kral, son olarak soluğu Bursa’da aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 1 yıl sonra pankreas kanseri teşhisi konulan Ahmet Kral’a doktorlar kötü haberi vererek dalak nedeni kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler.

Hastalığına bir yıldır teşhis konulamadığına vurgu yapan Ahmet Kral, bir yıl önce alınan numunelerin acısını yaşadığını belirtti.

PATOLOJİYE GÖNDERİLEN DALAĞI KAYBOLDU

O dönem teşhis konulmasının önemine dikkat çeken Ahmet Kral, “2021 yılında İstanbul’a patolojiye gönderilen dalağım kaybedildi. Dalak büyümesi teşhisi konuldu ancak Bursa’da yapılan tetkiklerde hastalığımın pankreas kanseri olduğu açıklandı. Doktorlarım bir yıl önce dalağımın kaybolması nedeni ile çok vakit kaybedildiğini ve kanserin tüm hücreleri sardığını söylediler. Bunun hesabını kim verecek. Göz, göre göre beni ölüme yolladılar. O günden sonra hukuki süreci başlattım ancak hastalığıma derman bulamadım. Şuan Bursa’da tedavi görüyorum” dedi.

DALAĞI 'STANDART KARGO' İBARESİ İLE GÖNDERİLDİ

Yalova'da ‘dalak büyümesi’ teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kral'ın (55) dalağı, hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada kayboldu. Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle gönderildiğini öğrenen ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kral, 'Dalağım nerede?' diyerek duruma tepki gösterdi.

Kral’ın avukatı Musap Nayman ise "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir” dedi.