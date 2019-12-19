Hayatından çıkan bir hikâye

Ferzan Özpetek, kendi hayatından çıkan bir hikâyeyi filmleştirdiği 'Şans Tanrıçası'nın tanıtımını yaptı. Roma'daki Quattro Fontane Sinemaları'nda düzenlenen özel gösterime filmin

başrol oyuncuları Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo'nun yanı sıra oyuncular Serra Yılmaz, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Filippo Nigro, Cristina Bugatty katıldı.

Zamanla değişen uzun soluklu ilişkileri konu alan 'Şans Tanrıçası'nın müziği Sezen Aksu'nun 'Aldatıldık' adlı şarkısı. Özpetek, bu konuda "Sezen Aksu ile konuştuk. Ben bir şarkı istedim. Bu şarkıyı gönderdi bana. Şarkı aslında başka filmlerde de olan ama Sezen'in söylemediği bir şarkıydı. Sezen benim için söyledi bu şarkıyı. O yüzden çok mutluyum. Çok yerine oturdu. Defalarca dinlenen bir şarkı. Filmin ilk tanıtım müziği de bu şarkı oldu" dedi.

Ferzan Özpetek basın toplantısında, filmin hikâyesinin kendi başından geçen bir olayla geliştiğini de söyledi; "Ağabeyim o dönem hastaydı. Bir yıl önce kaybettik. Yengem bana telefon edip, 'Bana da bir şey olursa, bizim çocuklarla sen ilgilenir misin?' diye sordu. Hikâye 'İtalya'ya gelirler sizinle beraber yaşarlar' demesinden çıktı."

Filmin başrol oyuncularından Jasmine Trinca, duygularını "Ferzan Özpetek İtalya'da tüm oyuncuların çalışmayı arzuladığı bir yönetmen. Ferzan, bir oyuncuyu aradığında o an geri çevrilemez bir andır. Ferzan, her zaman oyuncudan yeni ve farklı bir şey çıkarmayı başarıyor. Klişelere takılmıyor. Onun diğer filmlerini de çok seviyordum" şeklinde dile getirdi.

Cahil Periler' ile 'Bir Ömür Yetmez'den sonra üçüncü kez bir Ferzan Özpetek filminde başrol oynayan Stefano Accorsi, 'Şans Tanrıçası'nı "Ferzan Özpetek birinci sınıf bir yönetmen. Onun setleri, çok hoş ama aynı zamanda ironik, esprili ve oldukça eğlencelidir. Çok gülünür, şakalar yapılır. Ferzan, bence, dramayı, komediyi, ironiyi bir araya getirmesini biliyor ve her zaman o sırada anlattığının tam tersine dikkati çekmeye çalışıyor. Onu çok formda buldum. Olgun ama aynı zamanda yenilikleri aramaya meraklı bir yönetmen. Bu çok güzel" sözleriyle değerlendirdi.